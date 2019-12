Na Poljskem retrospektiva slovenskega filma

Varšava, 1. decembra - V Varšavi in v poljskem pristaniškem mestu Gdynia bodo prihodnji teden na ogled slovenski filmi. Retrospektiva slovenskega filma v Varšavi, ki bo prva predstavitev slovenske filmske ustvarjalnosti v poljski prestolnici, bo potekala med 6. in 8. decembrom, v Gdynii pa med 4. in 5. decembrom. V obeh mestih bodo prikazali pet filmov.