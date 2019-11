Sava izpolnila vse obveznosti iz prisilne poravnave

Ljubljana, 28. novembra - Družba Sava je skladno z načrtom finančnega prestrukturiranja pomembno znižala zadolženost, izpolnila pa je tudi vse obveznosti iz prisilne poravnave. Danes je poplačala finančne obveznosti do vseh upnikov z izjemo treh, ki so hkrati njeni lastniki (SDH, Kad in York), je sporočila Sava, ki na ravni skupine beleži rekordne rezultate.