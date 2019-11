Društvo Focus poziva k ambicioznejšim podnebnim ciljem

Ljubljana, 28. novembra - Slovenija bi morala po oceni društva Focus povečati cilj za delež obnovljivih virov energije, zastaviti ambicioznejšo časovnico opuščanja premoga in pripraviti podroben načrt opuščanja subvencij fosilnim gorivom. Države EU bodo morale sicer do konca leta predstaviti, kako bodo prispevale k podnebnim in energetskim ciljem do leta 2030.