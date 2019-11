Mariborska Zelena japka ponovno odprla vrata

Maribor, 28. novembra - Potem ko je prva trgovina brez plastične embalaže v Mariboru, poimenovana Zelena japka, sredi oktobra pogorela do tal, so danes slavnostno odprli njene nove prostore. Še vedno se nahaja na Mali tržnici na Dominkuševi ulici ter ponuja ekološko hrano in druge izdelke za okolju prijaznejše gospodinjstvo.