Ljubljana, 28. novembra - Okrogla miza o prihodnosti slovenskega kmetijstva, ki se je bo udeležila ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec bo danes ob 18. uri (IN NE ob 16. uri, kot je bilo sprva napovedano) v Zadružnem domu Cven v Ljutomeru, so sporočili z ministrstva.