Marie Paccou za STA: Filozofska dela sem opremila s humornimi animiranimi komentarji

pripravila Maja Čehovin Korsika

Ljubljana, 2. decembra - Na 16. Animateki bo mogoče pobližje spoznati tudi delo francoske animatorke, umetnice in ljubiteljice literature Marie Paccou. Obiskovalcem festivala se bo predstavila s kratkimi filmi Nekega dne, Vrt in A Little Lovin'. Ta se navezuje na njen najaktualnejši projekt - animirane slikofrce, ki bodo predstavljeni na razstavi v Slovenski kinoteki.