Državni prvak Dobovec premagal Škofjeločane

Ljubljana, 28. novembra - S sinočnjo tekmo v Škofji Loki se je sklenil 9. krog 1. slovenske futsal lige. Državni prvak Dobovec Pivovarna Kozel je s 5:1 porazil domačine, tri gole je k zmagi prispeval Žiga Čeh. Uvodne tri tekme 9. kroga so bile že minuli petek, ko sta do zmag prišla Oplast in Tomaž Šic Bar, derbi na Vrhniki se je končal z delitvijo točk.