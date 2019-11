Dragić z vročico praznih rok v Teksasu

Houston, 28. novembra - Slovenski košarkar Goran Dragić je s svojo ekipo Miami Heat v severnoameriški ligi NBA gostoval v Teksasu pri Houston Rockets, ki so na krilih Jamesa Hardna (34 točk) in Rusella Westbrooka (27) zmagali s 117:108. Dragić je na parket tokrat stopil v začetni peterki vročice in v 34 minutah dosegel 13 točk, dva skoka in podajo.