Zimska neurja pred prazniki v ZDA povzročajo težave v prometu

New York, 28. novembra - Zimska neurja, ki se od začetka tedna z območja Skalnega gorovja na zahodu ZDA širijo po severnem delu države proti vzhodni obali, so povzročila številne odpovedi poletov in zmešnjave na cesti ravno na dan, ko se je več deset milijonov Američanov odpravljalo na pot k domačim ali na dopust za današnji praznik dneva zahvalnosti.