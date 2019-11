Odbor DZ želi od Banke Slovenije presojo sorazmernosti ukrepov za omejitev kreditiranja

Ljubljana, 27. novembra - Odbor DZ za finance je Banki Slovenije priporočil, naj znova oceni sorazmernost ukrepov, s katerimi je zaostrila pogoje kreditiranja prebivalstva, in jih po potrebi omili. Del članov je menil, da so ukrepi preostri, del pa je podprl centralno banko in s prstom pokazal na vlado, ki da ne zagotovi pogojev za višje plače in dostop do stanovanj.