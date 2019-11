Trgovinski optimizem dvignil večino glavnih evropskih borz; nafta cenejša

London/Frankfurt/Pariz, 27. novembra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma zvišali, razlog za to pa naj bi se skrival v vnovič povečanem optimizmu o verjetnosti trgovinskega dogovora med ZDA in Kitajsko. Nafta, ki se je med trgovanjem dražila, se je nato po objavi podatkov o presenetljivi rasti zalog črnega zlata v ZDA minuli teden začela ceniti.