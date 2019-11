Večer o menjavi selektorja rokometne reprezentance (28. 11.)

Maribor, 27. novembra - Bojan Bauman v komentarju Vujović out piše o menjavi selektorja slovenske rokometne reprezentance, ki jo je vodil od maja 2015 in jo je v manj kot dveh letih pripeljal do naslova svetovnih prvakov. Vujović je prinesel zmagovito razmišljanje, a uspehi pod njegovim vodstvom so zahtevali visoko ceno.