Senecura v Sloveniji doslej kupila dva doma za starejše, načrtuje tudi gradnjo manjših domov

Ljubljana, 27. novembra - Avstrijska družba Senecura je nova lastnica Špesovega doma Vojnik in dializne enote - Centra za nefrologijo in dializo HemoDial ter doma za starejše v Radencih Dosor. V Sloveniji načrtujejo tudi novogradnje manjših domov za starejše v Pivki, Loški dolini, Žireh, Železnikih in Komendi, za katere so že pridobili koncesije.