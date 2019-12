V Novi Gorici se začenja praznično dogajanje

Nova Gorica, 4. decembra - Na Bevkovem trgu v Novi Gorici se bo danes z odprtjem drsališča in prižigom novoletnih lučk začel program letošnjih prazničnih dogodkov v mestu. Do 5. januarja 2020 se bo zvrstila vrsta različnih prireditev za vse generacije in okuse, napovedujejo na novogoriški občini.