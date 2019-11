Zasebna potrošnja v ZDA oktobra malce navzgor

Washington, 27. novembra - Ameriški potrošniki so oktobra v primerjavi s septembrom povečali svojo porabo za 0,3 odstotka, vendar predvsem zaradi večje porabe elektrike in plina. Poraba za trajne dobrine, kot so avtomobili, je medtem upadla za 0,7 odstotka. Osebni dohodki se niso spreminjali, inflacija pa je ostala precej pod ciljem Federal Reserve.