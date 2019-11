Zbornica za poslovanje z nepremičninami s 30 stranmi pripomb na osnutek stanovanjskega zakona

Ljubljana, 27. novembra - Člani Zbornice za poslovanje z nepremičninami, ki so danes v Ljubljani z gosti razpravljali o zaključkih letošnjega posveta o poslovanju z nepremičninami, so dogodek po besedah direktorja zbornice Boštjana Udoviča izkoristili tudi za oblikovanje stališč in pripomb do osnutka novega stanovanjskega zakona. Teh se je nabralo za 30 strani.