Newyorške borze začele neenotno

New York, 27. novembra - Trgovalni dan na newyorških borzah uvodoma poteka neenotno, potem ko so indeksi začeli z rekordnih ravni, doseženih v torek. Na nove najvišje ravni jih je pognal optimizem, povezan z ameriško-kitajskimi trgovinskimi pogajanji, ob tem so v Washingtonu danes navzgor popravili oceno ameriške gospodarske rasti v tretjem četrtletju.