Parovel iz sindikata žerjavistov zadovoljen z rešitvijo problematike IPS

Koper, 1. decembra - V Sindikatu žerjavistov pomorskih dejavnosti (SŽPD) so zadovoljni, da so v Luki Koper zagrizli v problem IPS, je za STA povedal predstavnik sindikata Rok Parovel. Čeprav ni bilo lahko spremeniti sistema, ki je deloval dve desetletji, Parovel meni, da so bili pri tem uspešni, se bodo pa žerjavisti v primeru nepravilnosti tudi v prihodnje odzvali.