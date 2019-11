Katičeva in predsednik Sindikata delavcev v pravosodju Virnik podpisala stavkovni sporazum

Ljubljana, 27. novembra - Ministrica za pravosodje Andreja Katič in predsednik Sindikata delavcev v pravosodju Tomaž Virnik sta danes podpisala stavkovni sporazum. Z njim se je vladna stran zavezala, da bo v sodelovanju z vrhovnim sodiščem in sindikatom v roku enega leta pripravila analizo strukture obstoječih delovnih mest, ki so potrebna za delovanje sodstva.