Ljubljanska borza: V ospredju še naprej Krka

Ljubljana, 27. novembra - Tudi danes so na Ljubljanski borzi vlagatelji največ zanimanja izkazali za delnice Krke, ki so se ob 570.000 evrih prometa pocenile za 1,12 odstotka. Sledile so delnice NLB z dobrimi 250.000 evri prometa in 0,36-odstotnim znižanjem. Indeks SBI TOP je zdrsnil za 0,13 odstotka na 896,33 točke ob skupno 1,22 milijona evrih prometa.