V MGL premiera družinske drame Kar vem, da je res

Ljubljana, 28. novembra - Na Velikem odru Mestnega gledališča ljubljanskega (MGL) bo drevi premiera prve slovenske uprizoritve drame Kar vem, da je res avstralskega dramatika Andrewa Bovella v režiji Luke Martina Škofa. V MGL so jo označili kot ganljivo in poetično ter duhovito in pronicljivo družinsko dramo. Dramaturginja Eva Mahkovic jo vidi tudi kot zgodbo o odraščanju.