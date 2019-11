V mednarodni operaciji proti goljufijam pri nakupu letalskih vozovnic aretirali 79 ljudi

Haag, 27. novembra - V okviru mednarodne operacije so pretekli teden aretirali 79 ljudi zaradi suma, da so potovali z letalskimi vozovnicami, ki so jih kupili z ukradenimi ali ponarejenimi podatki o plačilnih karticah. Kot so danes sporočili iz Europola, je bilo v preiskavo vključenih 60 držav, 56 letalskih družb in 12 spletnih potovalnih agencij.