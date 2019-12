Nujna medicinska pomoč: Ormoški zdravstveni dom si pomaga z drugimi zdravniki

Ormož, 2. decembra - V Spodnjem Podravju ostaja v veljavi sistem nujne medicinske pomoči z nočnima dežurnima zdravstvenima službama na Ptuju in v Ormožu. V slednjem so imeli poleti nekaj težav z zagotavljanjem zdravnika, a so jih rešili s pomočjo kadra iz drugih zdravstvenih domov. Dodatno je zadevo olajšala vključitev območja v okvir dispečerskega centra v Mariboru.