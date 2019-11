Slovenski evroposlanci zadovoljni, da bo nova komisija lahko začela z delom

Strasbourg, 27. novembra - Evropski poslanci iz Slovenije so po današnji potrditvi nove Evropske komisije v Evropskem parlamentu večinoma izrazili zadovoljstvo, da bo ekipa Ursule von der Leyen po zapletih in enomesečni zamudi lahko naposled začela z delom. Od nove komisije in slovenskega komisarja Janeza Lenarčiča imajo sicer različna pričakovanja.