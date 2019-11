Faith No More prihodnje leto na evropski turneji

San Francisco, 28. novembra - Ameriška zasedba Faith No More je v tem tednu za prihodnje leto potrdila evropsko turnejo. Doslej je napovedala tri festivalske nastope: 13. junija na festivalu Sunstroke na Irskem, 20. junija na Hellfestu v Franciji in 26. junija na Tons of Rock na Norveškem. Druge datume bo objavila kasneje, poroča portal Loudersound.