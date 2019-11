SBI TOP na Ljubljanski borzi dopoldne v rdečem

Ljubljana, 27. novembra - Indeks SBI TOP se je v dopoldanskem delu trgovanja na Ljubljanski borzi znižal za 0,40 odstotka. Pod gladino indeks potiskajo predvsem Krkine delnice, ki so padle za 1,69 odstotka. Krkine delnice so sicer tudi danes najbolj zanimive za vlagatelje, zaenkrat so z njimi ustvarili nekaj več kot 300.000 evrov prometa.