Na ljubljanski konferenci o pogojih za kakovostno novinarstvo

Ljubljana, 28. novembra - V soorganizaciji ministrstva za kulturo in Sveta Evrope bo danes in v petek v Ljubljani potekala konferenca o pogojih za kakovostno novinarstvo ter o pomenu medijske pismenosti in vprašanjih, ki jih odpira raba umetne inteligence v medijih. Na konferenci pričakujejo 30 mednarodnih govorcev, ob panelistih pa še 160 udeležencev iz vsega sveta.