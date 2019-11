Klinsmann na čelo berlinske Herthe

Berlin, 27. novembra - Nekdanji selektor nemške in ameriške nogometne reprezentance Jürgen Klinsmann se po poročanju nemškega časnika Bild in televizijske mreže Sky vrača v nemško prvenstvo bundesligo. Klinsmann bo do konca sezone prevzel berlinsko Hertho, saj se je moral trener Ante Čović po slabem startu posloviti s trenerskega stolčka, je danes potrdil tudi klub.