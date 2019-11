Volitve v Namibiji preizkušnja za vladajočo stranko

Windhoek, 27. novembra - V Namibiji danes potekajo predsedniške in parlamentarne volitve, ki veljajo za preizkus za vladajočo stranko. V državi, bogati z naravnimi viri, so namreč ljudje jezni zaradi gospodarske krize in korupcijskega škandala v vladajoči Ljudski organizaciji jugozahodne Afrike (Swapo), ki jih vodi vse od neodvisnosti od Južne Afrike leta 1990.