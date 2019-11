V Mariboru evakuirali večstanovanjsko hišo zaradi uhajanja plina

Maribor, 27. novembra - V Mariboru so v torek zaradi uhajanja plina v stanovanju v večstanovanjski hiši posredovali gasilci in policisti. Ugotovili so, da je plin uhajal iz posode v stanovanju, v katerem že več dni ni bilo nikogar. Stanovalce so evakuirali, iz stanovanja pa odnesli plinske posode in peči ter ga prezračili, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.