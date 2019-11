Indeksi na evropskih borzah nimajo enotne smeri

London/Frankfurt/Pariz, 27. novembra - Indeksi na evropskih borzah v uvodu današnjega trgovanja nimajo enotne smeri. Vlagatelji so osredotočeni na trgovinsko vojno med ZDA in Kitajsko, bi jo lahko velesili po 16 mesecih v kratkem vendarle končali. Ameriški predsednik Donald Trump je namreč v torek izjavil, da so ZDA v zaključni fazi oblikovanja dogovora.