V Vietnam prepeljali prve migrante, ki so umrli v britanskem tovornjaku

Hanoj, 27. novembra - V Vietnam so danes prepeljali posmrtne ostanke 16 od 39 migrantov, ki so jih prejšnji mesec našli mrtve v tovornjaku v Veliki Britaniji. Sprejela jih je množica ljudi, med katerimi so bili tudi žalujoči svojci, ki so že tedne čakali na vrnitev trupel v domovino, poroča francoska tiskovna agencija AFP.