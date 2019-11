Vreme: Oblačno

Ljubljana, 27. novembra - Danes bo oblačno, ponekod na zahodu bo dopoldne že deževalo. Čez dan se bodo padavine krepile in širile proti osrednjim in vzhodnim krajem, na severovzhodu pa bo večji del dneva suho. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem do 15 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.