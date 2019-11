Optimistično vzdušje na borzah v Aziji

New York/Tokio, 27. novembra - Tečaji delnic na borzah v Aziji so se danes zvišali. Vlagatelji so bili dobro razpoloženi, potem ko so se indeksi na borzah v ZDA v torek povzpeli na nove rekordne ravni. Na trgih vlada prepričanje, da so ZDA in Kitajska v pogovorih za pomiritev trgovinskega spora na dobri poti do t.i. sporazuma na prvi stopnji.