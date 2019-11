Mourinho po zmagi hvaležen tudi mlademu pobiralcu žog

Ljubljana, 27. novembra - Nogometaši Tottenhama so se v torek prebili v osmino finala elitne lige prvakov. Proti Olympiacosu so zaostajali že z 0:2, a na koncu po golih Deleja Allija, Harryja Kana (dosegel je dva) in Sergea Aurierja slavili s 4:2. Po tekmi se je trener Tottenhama Jose Mourinho za zmago posebej zahvalil pobiralcu žog ob robu igrišča.