Clippers Zaustavili Dončića in premagali Dallas

Dallas, 27. novembra - Košarkarji Los Angeles Clippers so na krilih Kawhija Leonarda, ki je dosegel 28 točk, v severnoameriški ligi NBA v Teksasu s 114:99 zanesljivo premagali Dallas Mavericks. Gosti iz Kalifornije so uporabili več branilcev, da so zaustavili slovenskega junaka Luko Dončića in njegov niz z vsaj 30 točkami in desetimi podajami, kar je bil ključ do zmage.