Inženirske enote Slovenske vojske sanirajo poti na področju Balkovcev

Črnomelj, 27. novembra - Na območju Balkovcev v občini Črnomelj inženirske enote Slovenske vojske urejajo štiri kilometre dovoznih poti, ki se jih uporablja za varovanje državne meje. Poti so težko prevozne in v slabših vremenskih razmerah lahko tudi nevarne, zato je vojska ugodila prošnji policije po sanaciji posebej kritičnih odsekov dostopov do opazovalnic.