Na območju Štor iz varnostnih razlogov začasno evakuirali okoli 40 ljudi

Štore, 26. novembra - Celjske policiste os nekaj pred 13. uro obvestili o najdbi vozila, v katerem je bila mrtva oseba. V vozilu so videli tudi dve s cevko povezani posodi z neznano snovjo. Zaradi nevarnosti, da bi ob odprtju vozila prišlo do kemične reakcije, so na območju Štor evakuirali okoli 40 ljudi. Nevarnosti zdaj ni več, tako da so evakuacijo že preklicali.