Na Dunaju razstava o igralki in izumiteljici Hedy Lamarr

Dunaj, 28. novembra - V Judovskem muzeju na Dunaju so odprli razstavo Lady Bluetooth, Hedy Lamarr, ki dokumentira življenje in delo avstrijsko-ameriške filmske igralke in izumiteljice judovskega rodu Hedy Lamarr. Hollywoodska diva je veljala za najlepšo žensko na svetu, s svojim prispevkom k tehničnemu napredku pa je pisala tudi zgodovino.