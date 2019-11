Evropska sredstva za murskosoboški projekt ureditve bivalnih enot za ranljive skupine

Murska Sobota, 26. novembra - V Murski Soboti bodo v sklopu projekta Bivalne skupnosti za ranljive skupine revitalizirali dva objekta in v njih uredili bivalne enote za starejše in brezdomce. Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je danes podprla projekt, za katerega bo na voljo nekaj več kot 196.000 evrov evropskih sredstev.