DZ potrdil zaključni račun lanskega proračuna

Ljubljana, 26. novembra - Poslanci so danes potrdili zaključni račun državnega proračuna za leto 2018, ki je po besedah državne sekretarke na ministrstvu za finance Saše Jazbec najuspešnejši proračun v naši zgodovini. Poslanci so sicer opozorili na ponavljajoče se napake, na katere že več let opozarja računsko sodišče.