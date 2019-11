Senat ljubljanske univerze sprejel razpise za vpis v dodiplomske, magistrske in doktorske študijske programe 2020/21

Ljubljana, 26. novembra - Člani senata ljubljanske univerze so na današnji seji med drugim sprejeli predlog razpisov za vpis v dodiplomske in enovite magistrske, magistrske in doktorske študijske programe v študijskem letu 2020/2021. Za slovenske državljane in državljane držav EU bo na voljo skupaj 9110 vpisnih mest za redni in izredni študij.