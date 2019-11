Potres v Albaniji zahteval najmanj 18 smrtnih žrtev

Tirana, 26. novembra - Današnji potres v Albaniji je po zadnjih podatkih zahteval najmanj 18 smrtnih žrtev, med njimi so trije otroci, poročajo albanski mediji. Več kot 600 ljudi je poškodovanih. Številni so še pod ruševinami. Največ škode je potres povzročil v mestih Drač, Astiri, Thumane in prestolnici Tirana.