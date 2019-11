Sodobni voditelji po mnenju govorcev učljivi in prilagodljivi

Brdo pri Kranju, 26. novembra - Pred današnjo podelitvijo tradicionalnih priznanj FDI Award za najboljše tuje vlagatelje je javna agencija Spirit na Brdu pri Kranju pripravila tretje raziskovalno srečanje podjetij s tujim in mešanim kapitalom. Govorci so se osredotočili na ključne lastnosti voditeljev 21. stoletja: prilagodljivost, učljivost in znati prisluhniti.