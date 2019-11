Izvršni odbor in svet DeSUS bosta potrjevala kandidature za januarski kongres stranke

Ljubljana, 27. novembra - Izvršni odbor in svet DeSUS bosta danes potrjevala kandidature za januarski volilni kongres stranke. Pri tem naj bi dva kandidata za vodenje stranke - kmetijska ministrica Aleksandra Pivec in Borut Stražišar - izvršnemu odboru tudi pojasnila svoje stališče do zadržkov, ki ju ima do njune kandidature kadrovska komisija stranke.