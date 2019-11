Obalne občine pozivajo občane k prijavi škode zaradi poplav

Izola/Koper/Ankaran/Piran, 26. novembra - Občinske komisije štirih obalnih občin pozivajo oškodovance k prijavi škode, ki je nastala na zemljiščih, stavbah, infrastrukturi in vodotokih zaradi posledic visokega plimovanja morja med 12. in 14. novembrom. Oškodovanci morajo podati prijavo na predpisanih obrazcih v sprejemni pisarni občine, kjer je škoda nastala, do 10. decembra do 12. ure.