Krkine delnice indeks SBI TOP potisnile navzdol

Ljubljana, 26. novembra - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je na Ljubljanski borzi danes končal 0,14 odstotka pod izhodiščem, ustavil se je pri 897,51 točke. Tja so mu pomagale predvsem delnice Krke, s katerimi so borzni posredniki sklenili za več kot milijon evrov poslov in so se spustile za 0,28 odstotka. Skupni promet je dosegel 1,44 milijona evrov.