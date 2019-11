V Celju o izzivih ekonomske politike v letu 2020

Celje, 26. novembra - Napovedi o slovenski gospodarski rasti v naslednjem letu za zdaj vztrajajo pri treh odstotkih z veliko možnostjo, da je ta lahko tudi nekaj slabša in z nikakršno možnostjo, da bi ta lahko bila višja, so ugotavljali gostje današnje okrogle mizi mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije v Celju.