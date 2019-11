Pijan in brez vozniške vozil z ukradenim vozilom in kradel gorivo

Dravograd, 26. novembra - Policisti so imeli v ponedeljek opravka z 28-letnim Prevaljčanom, ki je zagrešil vrsto kaznivih dejanj in prekrškov. Ukradel je vozilo, se z njim vozil brez vozniškega dovoljenja in krepko pod vplivom alkohola, za nameček pa so ga zasačili še pri kraji goriva.