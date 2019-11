DZ potrdil zakon o dodatnih sredstvih kulturi do leta 2027

Ljubljana, 26. novembra - DZ je na današnji seji s 77 glasovi za in tremi proti potrdil predlog zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe RS v kulturi, popularno imenovan zakon o kulturnem evru. Po zakonu bo slovenska kultura v letih od 2021 do 2027 bogatejša za dodatnih 122,6 milijona evrov, ki bodo namenjena investicijskim in razvojnim vlaganjem.